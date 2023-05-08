Увидев Климову с сыновьями, люди испытали шок: вы тоже удивитесь

Екатерина Климова не пожелала выбирать между успешной карьерой и материнством. Актриса успевает все — и сниматься в кино, и быть мамой четверых детей.

У звезды экрана две дочери, 21-летняя Елизавета и 7-летняя Белла, и два сына, 17-летний Матвей и 15-летний Корней. Их знаменитость от публики не скрывает. Недавно звезда фильма «Мы из будущего» опубликовала в социальных сетях семейный кадр, который произвел настоящий фурор.

Перед камерой эффектная брюнетка позировала вместе со взрослыми сыновьями. Такая картина вызвала у многих фолловеров неподдельный шок. Подписчики были вынуждены признать, что 45-летняя актриса выглядит невероятно молодо и привлекательно, поэтому трудно поверить в то, что двое парней на снимке — это ее дети.