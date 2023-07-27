Увидев эту цифру на весах, звезды Голливуда впадут в ступор: Алентова ей гордилась

Советская и российская актриса Вера Алентова прославилась благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит». Актрисе удалось не только отлично передать характер трудолюбивой и целеустремленной героини, но и показать, как повзрослела Катерина. Алентова одинаково органично смотрелась и в роли юной абитуриентки, и в роли директора завода.

Красотой и стройностью актрисы восхищались по всему СССР. Для миллионов девушек Вера Алентова была образцом для подражания. Каково же будет удивление публики, когда они узнают настоящие параметры артистки на момент съемок.

Пока голливудские актрисы изнуряют себя тренировками и сидят на диетах, чтобы поддерживать себя в форме, Алентова при росте 172 сантиметра весила 67 килограммов. При этом заметить в ней хоть каплю лишнего веса невозможно — его не было и в помине. Актриса заслуженно гордилась своей фигурой.