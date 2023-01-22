Увидев это фото, вы расхотите замуж за миллиардера: происходящее повергнет в шок

Выйти замуж за миллионера — заветная мечта очень многих девушек. Им кажется, что этот брак станет гарантией счастливой и беспечной жизни. Но мало кто учитывает неприятные стороны такого союза.

Взять, к примеру, отношения 91-летнего миллионера Руперта Мердока и его новой пассии Энн-Лесли Смит. Разница между ними составляет 25 лет. Смит известна в Америке как светская львица из Калифорнии. С Мердоком ее объединила любовь к виноделию.

До этого у миллиардера были отношения с 65-летней супермоделью Джерри Холл, которая стала его четвертой женой. Причиной их разрыва послужила неконтролируемая ревность Руперта, ведь его супруга в свои годы оставалась сногсшибательной красоткой.

Подозрения Мердока вполне можно объяснить, ведь сам он уже давно не в лучшей форме. Он превратился в ветхого и немощного старика с дряблой обвисшей кожей. Но это ничуть не смущает его нынешнюю пассию Энн-Лесли Смит. Возможно, ею движут искренние и глубокие чувства, а не корысть. Однако стоит признать, что жить с ветхим дедом и терпеть его бурные вспышки ревности просто ради любви — сомнительное удовольствие.