Увидеть может каждый: где находится дом Кузякиных из фильма «Любовь и голуби»

Драма «Любовь и голуби» вышла в прокат в 1984 году. Владимир Меньшов с большим старанием подошел к созданию ленты и даже специально построил большую часть дома, где жил Василий Кузякин вместе со своей семьей и голубями.

Подходящий дом режиссеру удалось обнаружить в Карелии. В маленьком городе Медвежьегорск он познакомился с семьей, которая разрешила ему снимать у них. В обмен на это Меньшов построил пристройку к дому и даже голубятню, которые после трех месяцев работы остались владельцам.

Предприимчивые жители сразу же поняли, что сотни зрителей захотят увидеть дом из любимого фильма живьем. Поэтому они никогда не скрывали строение от фанатов и не пытались разобрать или перестроить голубятню. Вплоть до 2010 года она стояла в первоначальном виде, и каждый желающий мог попасть на экскурсию, однако потом постройку уничтожил пожар.

Местные не остались в стороне от большой трагедии. Общими силами они смогли восстановить ее, а сам дом выкупил Евгений Шульга, который закончил работы над голубятней. Как и прежде по адресу улица Нижняя, дом 12, сейчас можно увидеть легендарный дом, а в окнах голубятни — даже питомцев. Правда Шульга, как пишет «Экспресс газета», решил ограничиться керамическими фигурками голубей, так как ему некогда столько сил уделять разведению и заботе о птицах.