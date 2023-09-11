Увиденное на ледовом шоу Авербуха потрясло Аверина: едва подобрал слова

Илья Авербух представил на суд публики новое ледовое шоу «Письма любви». Постановка посвящена Роману Костомарову, которого врачи чудом вытащили с того света. Выступление фигуриста, лишившегося стоп и кистей, стало главным событием мероприятия. Даже без коньков олимпийскому чемпиону удалось произвести фурор.

Спортсмен выходит на лед в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Возлюбленные нежно обнимаются, а, после, держась за руки, покидают арену. Это история о борьбе за жизнь, безусловной верности, преодолении — равнодушных к ней нет.

Постановку уже увидели многие селебрити, в том числе и Максим Аверин. В социальных сетях появился ролик, где артист едва подобрал слова, чтобы описать свои эмоции — так сильно спектакль потряс звезду.

Актер сделал для себя важный вывод и откровенно поделился им с интернет-пользователями. Непростой путь, который проделал Костомаров, вернул знаменитости веру в лучшее.