Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру)

1 сентября 2025 09:54
Правда, на главную роль режиссер рассматривал совсем другого актера.

К середине 60-х Эльдар Рязанов уже умел и провалиться, и оглушить страну хитом. После «Карнавальной ночи» он снял «Гусарскую балладу», а вот «Человек ниоткуда» угодил на полку — критики обвинили режиссера в отсутствии «идейной концепции». Сценарий нового фильма, написанный в тандеме с Эмилем Брагинским, грозил повторить судьбу предшественника.

История казалась рискованной: некий Юрий Деточкин угоняет машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, и переводит деньги в детские дома. Психологическая комедия — так называл жанр сам Рязанов.

Героя должен был сыграть Юрий Никулин — никого другого авторы картины не видели: роль писалась под него, он читал сцены, даже учился водить. Но редакторы кинокомитета пришли в ужас.

Положительный персонаж — вор? Разве не логичнее было бы, чтобы он просто доносил в ОБХСС? Да и вообще, что с ним делать — посадить или оправдать? «Наш самый гуманный суд» тут выглядел растерянно.

Фильм заморозили. И тогда Рязанов с Брагинским пошли на хитрость: превратили сценарий в повесть. На издание ушло четыре месяца, и в 1964-м «Молодая гвардия» выпустила книгу. А раз повесть вышла — значит, прошла цензуру.

С этой лазейкой Рязанов пришел на «Мосфильм» и уже официально добился экранизации.

Никулин, увы, уехал на гастроли, и роль досталась Иннокентию Смоктуновскому. Так появился фильм «Берегись автомобиля» — одна из вершин рязановской комедии и символ советской эпохи, где режиссер сумел перехитрить систему и доказать, что даже в условиях цензуры можно снять кино, которое станет бессмертным.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
