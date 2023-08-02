Увидела дочь Навки и все поняла: что разделило жизнь Заворотнюк на до и после

Спустя 10 лет совместной жизни Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали родителями. Супруги долго не могли завести ребенка, поэтому рождение дочери Милы стало приятным и долгожданным сюрпризом. Однако уже спустя несколько месяцев артистка пропала из поля зрения публики, и стало известно, что она борется с онкологией.

Как оказалось, решиться на третьего ребенка Заворотнюк смогла из-за Татьяны Навки. Однажды звезда «Моей прекрасной няни» была на шоу фигуристки, где в конце выступления на льду появилась юная наследница Навки. И, увидев девочку, артистка поняла, что готова стать матерью и хочет воспитывать маленькую дочь.

После этого артистка и ее супруг были уверены, что обязательно должны стать родителями. А с того времени, как Заворотнюк оказалась на лечении, Чернышев старательно оберегает наследницу от публики и скрывает даже ее внешность, поэтому фанаты не догадываются, как выглядит ребенок.