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Увидела дочь Навки и все поняла: что разделило жизнь Заворотнюк на до и после

2 августа 2023 20:15
Увидела дочь Навки и все поняла: что разделило жизнь Заворотнюк на до и после

Артистка не просто так решила стать матерью.

Спустя 10 лет совместной жизни Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали родителями. Супруги долго не могли завести ребенка, поэтому рождение дочери Милы стало приятным и долгожданным сюрпризом. Однако уже спустя несколько месяцев артистка пропала из поля зрения публики, и стало известно, что она борется с онкологией.

Как оказалось, решиться на третьего ребенка Заворотнюк смогла из-за Татьяны Навки. Однажды звезда «Моей прекрасной няни» была на шоу фигуристки, где в конце выступления на льду появилась юная наследница Навки. И, увидев девочку, артистка поняла, что готова стать матерью и хочет воспитывать маленькую дочь.

После этого артистка и ее супруг были уверены, что обязательно должны стать родителями. А с того времени, как Заворотнюк оказалась на лечении, Чернышев старательно оберегает наследницу от публики и скрывает даже ее внешность, поэтому фанаты не догадываются, как выглядит ребенок.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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