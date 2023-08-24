Увидел по ТВ и влюбился: ахнете, какого красавца-иностранца урвала Андреева

В течение многих лет Екатерина Андреева появляется на экранах страны. Телеведущая известна уже не одному поколению зрителей, но далеко не все из них догадываются, как сложилась ее личная жизнь.

Как оказалось, личное счастье знаменитость обрела с сербским бизнесменом Душко Перовичем. Однажды он приехал в Россию по делам и увидел в утреннем шоу Андрееву. Предприниматель плохо знал язык, поэтому потратил не одну неделю, чтобы выучить имя незнакомки из телевизора, а после попытался с ней встретиться, придумав фальшивое предложение про работу. Однако Андреева сразу раскусила план Перовича и дала понять, что не собирается становиться его женой.

Но Андреева, как пишет «Огонек», все же полностью не перестала общаться с Перовичем. В течение трех лет они поддерживали связь, а бизнесмен, не проявляя настойчивости, ухаживал за телеведущей. И вскоре ему удалось растопить ее сердце. Дочь Андреевой от первых отношений также приняла возлюбленного матери.

Андреева не скрывает: ей очень повезло со вторым мужем. Душко, который ради жены переехал в Москву, окружил семью заботой. Он всегда поддерживает ведущую и ее дочь.