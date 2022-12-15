Увидел инопланетян и выпрыгнул из окна: о тяжелой участи Гены Букина зрители не знали

Виктор Логинов известен на всю страну как популярный актер и телеведущий. Звезда ситкома «Счастливы вместе» не пропадает с экранов и служит в Театре Терезы Дуровой. За годы карьеры артист завоевал сердца огромной армии поклонников, однако мало кто знает, в каких условиях вырос популярный актер.

По словам самого Логинова, его детство нельзя назвать легким. Дело в том, что его родители страдали от алкогольной зависимости, так как не могли справиться с жизненными проблемами. И они с братом регулярно забирали их из разных частей города, где они могли напиться до беспамятства.

Однажды его отец перепил так сильно, что у него начались галлюцинации. Он увидел представителей внеземной цивилизации и решил покончить жизнь самоубийством.

«Он встретил представителей иноземной расы и выпрыгнул из окна. Мы на втором этаже жили, так что он недалеко летел, сломал руку», — признался Логинов в шоу «Судьба человека».

После этого отец экранного Гены Букина бросил пить. В течение многих лет он поддерживал трезвый образ жизни. Логинов из-за тяжелого детства рано повзрослел и при первой возможности устроился на работу, чтобы содержать себя и помогать родным.