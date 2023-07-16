Увидел голую Роуз и растерялся: Джек оконфузился на съемках пикантной сцены в «Титанике»

Мелодрама Джеймса Кэмерона «Титаник» увидела свет в 1997 году. Фильм стал прорывом в карьере молодого Леонардо ДиКаприо и сразу же вошел в списки классики мирового кинематографа. При этом мало кто из зрителей знает, что работа над фильмом вылилась в настоящий стресс для талантливого артиста.

Так, ДиКаприо оконфузился во время съемок сцены, в которой его герой Джек рисует обнаженную Роуз, которую играет Кейт Уинслет. Артист так растерялся, увидев свою партнершу, что перепутал все реплики. По сценарию он должен был произнести «ложись на этот диван», но в итоге сказал «ложись на эту кровать... я имею в виду диван».

Кэмерон заметил ошибку, но не стал переснимать сцену. Режиссеру понравилось, как смущение самого ДиКаприо раскрывает его персонажа, и оставил эпизод. И благодаря его чутью момент обрел культовый статус и неоднократно цитировался во многих фильмах и сериалах.