Увидел ее по телевизору и влюбился: обомлеете, какие страсти кипели в самой звездной паре СССР

История любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской будто сошла со страниц захватывающего любовного романа. Артист увидел 29-летнюю певицу по телевизору и восхитился не только исполнительским мастерством, но и роскошной внешностью.

Прошло несколько лет, прежде чем состоялась их встреча. В роли купидона выступил Гейдар Алиев — крупный партийный функционер и будущий президент Азербайджана. Алиев пригласил Синявскую спеть в Бакинской филармонии, а после, заметив несвойственное кумиру миллионов женщин смущение в отношении певицы, решил отправить артистов вместе с гостями на пароме.

Каково же было его удивление, когда ни Магомаев, ни Синявская не явились. Артисты присматривались друг к другу: у каждого за плечами был неудачный опыт в личной жизни. Два года они провели в бесконечных телефонных разговорах, Магомаев заваливал солистку «Большого» цветами в любой точке мира, куда она отправлялась с гастролями. И в 1974 году поженились.

Их чувства были сильнее бытовых неурядиц: полуфабрикаты от жены на ужин обладатель чарующего баритона считал лучшим блюдом. Они прожили душа в душу до самой смерти артиста в 2008 году. Его вдова, впрочем, до сих пор считает, что он рядом. Пару Магомаев-Синявская до сих пор называют самой страстной среди звезд советской эстрады.