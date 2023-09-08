Увезли в Израиль и выдали форму: что известно о тайном старшем сыне Бледанс

В СМИ регулярно обсуждают особенного сына Эвелины Бледанс. Артистка тратит немало сил на реабилитацию Семена, чем вызывает всеобщее восхищение. Многие даже не в курсе, что у звезды есть еще один ребенок, который вырос вдали от матери.

Николай появился на свет в 1994 году. Тогда Бледанс была замужем за израильским предпринимателем, активно занималась своей карьерой, а с ребенком почти не проводила времени. Неудивительно, что при разводе мальчик решил остаться с папой. В подростковом возрасте парня отправили в престижный колледж в Швейцарии, где он получил образование, после чего вернулся в Израиль к отцу.

Сегодня первенцу Бледанс уже 26 лет. Много лет он отказывался общаться с матерью, но со временем их отношения наладились. Молодой человек активно занимается творчеством, знает несколько языков, но с выбором жизненного пути все еще не определился.