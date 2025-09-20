Меню
20 сентября 2025 12:48
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

Если смотрели ленту лишь однажды в юности, вряд ли пройдете без ошибок.

Вы наверняка смотрели «Любовь и голуби» хотя бы раз. А если больше, то, возможно, вам кажется, что вы знаете каждую сцену наизусть. А персонажи этого фильма и вовсе могли стать почти родными.

Но так ли хорошо вы помните всех, кто населяет этот уютный, хоть и не лишённый страстей, мир? Некоторые запоминаются с первого раза, другие остаются в тени, но без них картина была бы неполной.

А теперь проверим, не придумали ли вы кого-то сами? Бывает же: кажется, вот был такой колоритный мужичок в фуфайке… или эта энергичная женщина с авоськой… А на самом деле их и не было.

Готовы провести собственную «экспертизу» памяти? Попробуйте угадать, существовал ли тот или иной персонаж на самом деле — или это ваше воображение уже дописало свою версию любимой комедии.

Скажем прямо: задача не из лёгких. Но мы в вас верим, так что желаем удачи!

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Ольга Назарова
