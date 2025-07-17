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Уверены, что отлично помните «Мастера и Маргариту» Бортко? Угадайте, кто из героев сказал ту или иную фразу (тест)

17 июля 2025 21:00
Уверены, что отлично помните «Мастера и Маргариту» Бортко? Угадайте, кто из героев сказал ту или иную фразу (тест)

Не так легко, как кажется на первый взгляд.

Некоторые экранизации попадают в точку так точно, что начинаешь слышать голоса героев даже тогда, когда книга давно закрыта. Так случилось с сериалом Владимира Бортко — любовно собранной, мрачновато-торжественной, местами гипнотической версией «Мастера и Маргариты», которую с волнением ждали и так же ревностно пересматривали. А уж цитаты оттуда — как мантры.

Тут всё сошлось: тексты Булгакова, мощные актёры, вкрадчивый темп и магия, которую не объяснить. В этих репликах — вечные вопросы, коварство, ирония, отчаяние, любовь и преданность. Кто-то произносил их с ледяной усмешкой, кто-то — с безнадёжной тоской, а кто-то — как предсмертную исповедь. И, признаться, забыть эти интонации невозможно.

Порой кажется, будто цитаты сами живут своей жизнью — отрываются от страниц, соскальзывают с экранов и встраиваются в наши будни. «Рукописи не горят», «никогда и ничего не просите» — мы ведь произносим это не потому, что вспомнили контекст, а потому что это уже часть внутреннего мира. А ведь и персонажи в экранизации Бортко ожили почти пугающе достоверно.

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните, кто и что говорил в этой загадочной вселенной? Пройдите наш тест — и узнайте, кто из героев Бортко остался у вас в памяти навсегда.

А здесь — другой классный и непростой тест на знание советского кино. Будем угадывать фильм по пейзажу.

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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3 комментария
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