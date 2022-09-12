Уверены, что хорошо знаете фильм «Любовь и голуби»? Вас удивит результат теста

Фильм Владимира Меньшова “Любовь и голуби” вышел на экраны в 1984 году. В основу сценария легла одноименная пьеса, написанная молодым драматургом и актером Владимиром Гуркиным. Интересно, что сюжет для нее Гуркин почерпнул из реальной жизни. Детство драматурга прошло в небольшом сибирском городке Черемхово, где по соседству с его бабушкой проживала семья Кузякиных. Сам Владимир Гуркин в то время был еще ребенком и практически ничего не помнил, но по рассказам бабушки знал, что супруги Кузякины едва не развелись из-за романа, который глава семьи завел во время оздоровительной поездки на море. История пришлась Гуркину по душе, на ее основе он и написал пьесу. Имена главных героев он не стал менять. Прообразами дяди Мити и бабы Шуры послужили его собственные дедушка и бабушка. По слухам, настоящие Кузякины поначалу обиделись, но после просмотра фильма “Любовь и голуби” смягчились - уж больно хорошее кино получилось.

Едва ли не каждая реплика из этой лирической комедии ушла в народ. Проверьте, насколько хорошо вы помните цитаты из фильма “Любовь и голуби” и сможете ли вы вспомнить, каким персонажам принадлежат эти слова.