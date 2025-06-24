Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уверены, что хорошо помните культовую картину «Москва слезам не верит»? Тест пройдут только те, кто смотрел фильм не раз

Уверены, что хорошо помните культовую картину «Москва слезам не верит»? Тест пройдут только те, кто смотрел фильм не раз

24 июня 2025 10:23
Уверены, что хорошо помните культовую картину «Москва слезам не верит»? Тест пройдут только те, кто смотрел фильм не раз

Получится только у тех, у кого реально отменная память.

Сколько бы раз вы ни смотрели «Москву слезам не верит», каждый пересмотр словно возвращает в знакомую, тёплую, но всё же не такую простую историю. Казалось бы, сюжет давно известен: три подруги, большая мечта, любовь, разочарования и взрослая жизнь. Но за этой простотой — целый пласт советской эпохи, характеров и тонких наблюдений.

Этот фильм цитируют, его персонажей обсуждают, а финал — вечная тема для споров: романтика это или суровая реальность? И всё-таки у настоящих поклонников картины есть особый дар — они видят в ней чуть больше, чем просто сюжет о судьбе Катерины.

А помните ли вы, как звали дочь главной героини? Или какую должность получил Гоша? А может, сможете без запинки назвать год, в который героини впервые приехали в Москву? Кажется легко? Проверьте!

Пройдите наш тест и узнайте, на каком уровне ваша киномудрость: случайный зритель, уверенный знаток или тот, кто пересматривал «Москву слезам не верит» в лучшие и трудные времена — просто потому, что этот фильм никогда не надоедает. А здесь еще один классный ностальгический кинотест: создали его специально для вас.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Читать дальше 21 июля 2025
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Читать дальше 23 июля 2025
Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) «Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти «Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти Читать дальше 23 июля 2025
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) «Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) Читать дальше 22 июля 2025
«Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) «Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) Читать дальше 22 июля 2025
«Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются «Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше