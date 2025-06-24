Уверены, что хорошо помните культовую картину «Москва слезам не верит»? Тест пройдут только те, кто смотрел фильм не раз

Сколько бы раз вы ни смотрели «Москву слезам не верит», каждый пересмотр словно возвращает в знакомую, тёплую, но всё же не такую простую историю. Казалось бы, сюжет давно известен: три подруги, большая мечта, любовь, разочарования и взрослая жизнь. Но за этой простотой — целый пласт советской эпохи, характеров и тонких наблюдений.

Этот фильм цитируют, его персонажей обсуждают, а финал — вечная тема для споров: романтика это или суровая реальность? И всё-таки у настоящих поклонников картины есть особый дар — они видят в ней чуть больше, чем просто сюжет о судьбе Катерины.

А помните ли вы, как звали дочь главной героини? Или какую должность получил Гоша? А может, сможете без запинки назвать год, в который героини впервые приехали в Москву? Кажется легко? Проверьте!

Пройдите наш тест и узнайте, на каком уровне ваша киномудрость: случайный зритель, уверенный знаток или тот, кто пересматривал «Москву слезам не верит» в лучшие и трудные времена — просто потому, что этот фильм никогда не надоедает. А здесь еще один классный ностальгический кинотест: создали его специально для вас.