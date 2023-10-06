Увеличилась в два раза: Кэтти из «Трех мушкетеров» неспроста почти перестала сниматься

Фильмы, в которых появлялась Елена Цыплакова, становились хитами. Со временем эта тенденция стала сходить на нет, и сегодня актриса крайне редко появляется на экранах. И причина тому крайне печальная.

Звезду подвело здоровье. В молодости Кэтти из «Трех мушкетеров» попала в больницу с аппендицитом и вышла оттуда лишенной возможности иметь детей. Во время операции врачи допустили роковую ошибку. Артистка тяжело переживала и на фоне своей беды начала сильно выпивать. В результате ее брак распался.

Красавица выходила замуж еще раз, но счастливой так и не стала. Чтобы избавиться от пагубной зависимости, она пошла учиться на режиссера. И это профессия подарила ей второе дыхание.

Теперь знаменитость предпочитает оставаться за кадром. К тому же ее внешность сильно изменилась. У актрисы диагностировали ожирение и запущенный сахарный диабет, из-за чего она чуть не осталась прикованной к коляске. Однако Елена Октябревна смогла поднять себя на ноги. В этом ей помогла работа и любовь к Богу.