«Увели» мужчин друг у друга: что еще известно о главной «сопернице» Гундаревой

Актриса Елена Мольченко известна не только своими актерскими работами, но и сложными взаимоотношениями с Натальей Гундаревой. Как оказалось, коллеги всю жизнь делили своих избранников.

Так, еще во время учебы в театральном вузе Мольченко начала встречаться Анатолием Лобоцким, который ради нее оставил свою супругу. Муж и жена несколько лет прожили вместе, однако потом их зачислили в штат театра им. Маяковского, где Гундарева была главной звездой. Там Лобоцкого поставили в один спектакль со знаменитой артисткой и между ними завязался роман.

Первое время Мольченко не воспринимала слухи всерьез. Однако на одной из вечеринок, увидев, как общается ее муж с коллегой, поняла, что их брак уже обречен, поэтому спустя некоторое время подала на развод.

Вторым избранником Мольченко стал актер Александр Фатюшин, который поддерживал ее в сложной ситуации и помогал справиться с нападками Гундаревой. В итоге в 1986 году они расписались, а на свадьбу пригласили всех коллег, в том числе и Гундареву. Та же сначала не хотела ехать на свадьбу, но согласилась и на церемонии шокировала всех неожиданным тостом.

«Я надеюсь, что Александр нас не подведет», — именно это пожелала молодоженам артистка.

Как оказалось, Гундарева и Фатюшин были знакомы долгие годы. Они были близкими друзьями, но многие были уверены, что их связывает не только дружба. И когда артист сделал Мольченко предложение, то его подруга восприняла это как предательство, ведь не сомневалась, что из-за их вражды Фатюшин точно встанет на сторону супруги и не будет общаться с бывшей подругой.

В итоге супруги, как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошлых лет », прожили вместе 17 лет. Общение Фатюшина с главной соперницей Мольченко не разрушило их отношения.