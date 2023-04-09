Увела женатого из семьи: кто она, единственная женщина Александра Буйнова (фото)

Александр Буйнов всегда был любимцем женщин. Прежде чем найти свое счастье, музыкант не раз ошибался. В личной жизни артиста не обошлось без мексиканских страстей и драмы.

Жизнь первой супруги исполнителя унесла страшная трагедия — Любовь Вдовина погибла при пожаре. Буйнов тяжело переживал эту утрату, но нашел в себе силы начать все с чистого листа. Певец женился на возлюбленной по имени Людмила, правда, сделал это скорее из чувства долга, нежели от любви. Избранница артиста забеременела, и он не смог оставить ее одну. Вот только крепкой и счастливой семьи не получилось.

Единственной любимой женщиной артиста стала врач-косметолог Алена Гутман — она же и разрушила его второй брак. Буйнов не смог устоять перед соблазном и закрутил роман на стороне. Спустя год он все же развелся с Людмилой, родившей ему дочь Юлию, и отправился в ЗАГС с новой возлюбленной. Супруги счастливы вместе по сей день. Правда, совместных детей за годы семейной жизни у них так и не появилось.