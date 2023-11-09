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Увела мужа, оставила дочь без отца: вот что вытворяла скромница из фильма «Весна на Заречной улице»

9 ноября 2023 15:00
Увела мужа, оставила дочь без отца: вот что вытворяла скромница из фильма «Весна на Заречной улице»

Не гнушалась ролью коварной разлучницы.

Нина Иванова легко получила главную роль в фильме «Весна на Заречной улице». Эта картина не только подарила известность актрисе, но и в корне изменила ее личную жизнь.

Это на экране артистка была скромной учительницей русского и литературы. В реальной жизни звезда относилась к тем, кто своего точно не упустит. На съемочной площадке вертихвостка закрутила роман с женатым оператором Радомиром Василевским. В семье подрастала дочка, но мужчина принял твердое решение уйти к новой возлюбленной.

Когда обманутая жена, до которой дошли слухи о бурном романе супруга на стороне, приехала к нему из столицы в Одессу, то узнала, что шансов на сохранение брака нет. Выходит, что Иванова без лишних сожалений увела чужого мужа и оставила маленькую девочку без отца. Но страшно не только это.

Все оказалось напрасным. Счастье на чужом горе построить не удалось. Василевский и его пассия поженились, но вскоре развелись.

Увела мужа, оставила дочь без отца: вот что вытворяла скромница из фильма «Весна на Заречной улице»
Фото: Кадры из фильмов «Как кузнец счастье искал»(1999) , «Весна на Заречной улице» (1956)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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