Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

19 августа 2025 07:59
Несмотря на успех картины, актриса не связала жизнь со съемками. И, видимо, не пожалела.

Фильм «Белое солнце пустыни» уже давно стал культовым. Многие фразы из него разошлись на цитаты, а персонажи прочно засели в памяти зрителей.

И если говорить о женах Абдуллы, то самая известная из них, пожалуй, Гюльчатай. Ну, кто не слышал хоть раз ту самую реплику: «Гюльчатай, открой личико!»?

Казалось, что актриса, сыгравшая эту роль, могла сделать блестящую карьеру. Но судьба сложилась иначе: исполнительница роли Татьяна Федотова выбрала затворнический образ жизни.

Рассказываем, почему так произошло.

Кто мог сыграть Гюльчатай

Сначала роль предлагали Ирине Печерниковой. Она прочитала сценарий и отказалась: героиня почти всё время в парандже, а лицо видно всего пару раз.

Позже, посмотрев фильм, Печерникова сильно пожалела.

«Если бы знала, что там играет Луспекаев, я бы вообще все время в занавеске снималась, только бы рядом с ним!», — говорила она.

В итоге роль Гюльчатай отдали студентке Московского училища циркового и эстрадного искусства Татьяне Денисовой. Её лицо зрители увидели в сцене сна товарища Сухова: Федор Иванович сидит у самовара среди жён, и рядом — Гюльчатай в розовом платочке.

На съёмках у Денисовой завязался роман с актёром Николаем Годовиковым, игравшим Петруху. Но через четыре месяца у неё начались экзамены, и она вернулась в Москву. В итоге вся слава досталась другой Татьяне.

Настоящая «звезда» фильма — Татьяна Федотова

Основной образ Гюльчатай воплотила студентка Ленинградского хореографического училища Татьяна Федотова. Она произносит знаменитую реплику:

«Господин назначил меня любимой женой!».

Правда, голос принадлежал актрисе Надежде Румянцевой, озвучившей персонажа.

Федотова попала в кино случайно: прогуляла занятия и на улице её заметил ассистент режиссёра, которому срочно нужна была замена. Руководство училища легко отпустило девушку на съёмки, ведь она обещала стать «будущей звездой».

Дальнейшая судьба актрисы

После съемок Федотова танцевала в «Ленконцерте», где познакомилась с женатым музыкантом Геннадием Кузьминым. Закрутился роман, и вскоре Федотова пришла к супруге возлюбленного, чтобы во всем сознаться и пообещать прекратить встречи.

Но буквально на следующей день жена Кузьмина сама привела своего неверного супруга к сопернице. Вскоре Федотова и Кузьмин поженились, в браке у них родились сын и дочь.

Характер у актрисы был непростой, она часто попадала в конфликты, в том числе и на работе. Но в 1994-м году она нашла опору в религии, хотя церковь, куда она пошла, позже называли сектой.

На пенсии работала уборщицей в Русском музее, а потом вместе с мужем перебралась в родную деревню Самша в Тверской области.

Сейчас она ведёт тихую жизнь: не смотрит телевизор, не читает газет и радуется, что её карьера в кино не состоялась.

«Господь сохранил меня от этой славы, которая убивает душу человеческую. Люди радуются и веселятся, смотрят, какие красивые актеры. Но как они увядают быстро.

Была красота — и нет ее, была слава — и ничего от нее не осталось. Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же.

Все от дьявола. Он использует и красоту, и талант. Использует и извращает», — делилась размышлениями Федотова.

Ранее мы писали: «Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1970)
Ольга Назарова
