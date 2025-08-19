Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

Несмотря на успех картины, актриса не связала жизнь со съемками. И, видимо, не пожалела.

Фильм «Белое солнце пустыни» уже давно стал культовым. Многие фразы из него разошлись на цитаты, а персонажи прочно засели в памяти зрителей.

И если говорить о женах Абдуллы, то самая известная из них, пожалуй, Гюльчатай. Ну, кто не слышал хоть раз ту самую реплику: «Гюльчатай, открой личико!»?

Казалось, что актриса, сыгравшая эту роль, могла сделать блестящую карьеру. Но судьба сложилась иначе: исполнительница роли Татьяна Федотова выбрала затворнический образ жизни.

Рассказываем, почему так произошло.

Кто мог сыграть Гюльчатай

Сначала роль предлагали Ирине Печерниковой. Она прочитала сценарий и отказалась: героиня почти всё время в парандже, а лицо видно всего пару раз.

Позже, посмотрев фильм, Печерникова сильно пожалела.

«Если бы знала, что там играет Луспекаев, я бы вообще все время в занавеске снималась, только бы рядом с ним!», — говорила она.

В итоге роль Гюльчатай отдали студентке Московского училища циркового и эстрадного искусства Татьяне Денисовой. Её лицо зрители увидели в сцене сна товарища Сухова: Федор Иванович сидит у самовара среди жён, и рядом — Гюльчатай в розовом платочке.

На съёмках у Денисовой завязался роман с актёром Николаем Годовиковым, игравшим Петруху. Но через четыре месяца у неё начались экзамены, и она вернулась в Москву. В итоге вся слава досталась другой Татьяне.

Настоящая «звезда» фильма — Татьяна Федотова

Основной образ Гюльчатай воплотила студентка Ленинградского хореографического училища Татьяна Федотова. Она произносит знаменитую реплику:

«Господин назначил меня любимой женой!».

Правда, голос принадлежал актрисе Надежде Румянцевой, озвучившей персонажа.

Федотова попала в кино случайно: прогуляла занятия и на улице её заметил ассистент режиссёра, которому срочно нужна была замена. Руководство училища легко отпустило девушку на съёмки, ведь она обещала стать «будущей звездой».

Дальнейшая судьба актрисы

После съемок Федотова танцевала в «Ленконцерте», где познакомилась с женатым музыкантом Геннадием Кузьминым. Закрутился роман, и вскоре Федотова пришла к супруге возлюбленного, чтобы во всем сознаться и пообещать прекратить встречи.

Но буквально на следующей день жена Кузьмина сама привела своего неверного супруга к сопернице. Вскоре Федотова и Кузьмин поженились, в браке у них родились сын и дочь.

Характер у актрисы был непростой, она часто попадала в конфликты, в том числе и на работе. Но в 1994-м году она нашла опору в религии, хотя церковь, куда она пошла, позже называли сектой.

На пенсии работала уборщицей в Русском музее, а потом вместе с мужем перебралась в родную деревню Самша в Тверской области.

Сейчас она ведёт тихую жизнь: не смотрит телевизор, не читает газет и радуется, что её карьера в кино не состоялась.

«Господь сохранил меня от этой славы, которая убивает душу человеческую. Люди радуются и веселятся, смотрят, какие красивые актеры. Но как они увядают быстро.

Была красота — и нет ее, была слава — и ничего от нее не осталось. Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же.

Все от дьявола. Он использует и красоту, и талант. Использует и извращает», — делилась размышлениями Федотова.

