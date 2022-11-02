Увела из семьи того, кто в отцы годится: за что осуждали «Чудо с косичками»

Ирина Мазуркевич прославилась как талантливая актриса. Зрители с восторгом наблюдали за ее игрой в «Чуде с косичками», «О бедном гусаре замолвите слово» и в других фильмах. Однако мало кто из фанатов догадывался, из-за чего она потеряла уважение своих коллег.

Дело в том, что артистка служила в театре им. Ленсовета вместе с Анатолием Равиковичем. Знаменитости играли в одном из спектаклей, но воспринимали друг друга лишь как коллеги из-за почти 20-летней разницы в возрасте. И вот однажды Равикович обратил внимание за молодую артистку и начал за ней ухаживать.

В течение полугода актер провожал Мазуркевич до дома. В своих чувствах он признался, когда набрался смелости, но был не готов уйти из семьи. Не настаивала на полноценных отношениях и сама Мазуркевич, которая считала, что нужно наслаждаться моментами счастья. Однако спустя три года Равикович пришел на порог общежития возлюбленной с чемоданом вещей.

Коллеги не оценили роман артистов. Многие осуждали связь знаменитости с женатым мужчиной и не одобряли чересчур большую разницу в возрасте.

«Увела из семьи того, кто ей в отцы годится», — именно такие сплетни слышала за своей спиной Мазуркевич.

Однако артистка не позволила домыслам повлиять на ее личную жизнь. Она смогла построить счастливые отношения с возлюбленным и прожила с ним до самой его смерти в 2012 году.