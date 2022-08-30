Увела из семьи: постыдный факт из биографии Кабаевой всплыл годы спустя

Алина Кабаева умело скрывает свою личную жизнь, хотя прежде, общаясь с журналистами, она была более многословна. Гимнастка ушла в тень после некрасивой истории из своего прошлого, связанной с громким романом.

В 2004 году звезда дала откровенное интервью, в котором поведала о своих отношениях с капитаном милиции Давидом Муселиани. Спортсменка отметила, что у них с возлюбленным все серьезно, поэтому они готовятся к свадьбе. Вот только избранник знаменитости, как оказалось, был женат и воспитывал дочь.

Супруга Муселиани в эксклюзивном интервью изданию «Комсомольская правда» отметила, что ее муж в СМИ упоминался в качестве жениха Кабаевой, несмотря на то, что официально так и не расторг свой брак. Между тем гимнастка старалась не упоминать постыдный факт из своей биографии.

Но построить счастье на чужом несчастье не получилось. Замуж за того, кого гимнастка увела из семьи, она так и не вышла. Ранее спортсменка обвинила в этом представителей СМИ, подчеркнув, что именно они разрушили ее жизнь.