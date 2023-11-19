Увела из семьи и всю жизнь расплачивалась: этот известный актер был мужем Селезневой

Всесоюзный успех к Наталье Селезневой пришел после роли «хорошей девочки Лиды» в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“». В привлекательную брюнетку тут же влюбились мужчины СССР. Однако целой вереницей ярких образов в кино впоследствии артистка похвастаться не могла.

Но это вдоволь компенсировалось ее активной работой в Театре Сатиры. Зрители покупали билеты на спектакли именно с участием Селезневой. Работа принесла звезде и любовь. На съемках фильма «Калиф-аист» актриса познакомилась с Владимиром Андреевым. Коллега был на 15 лет старше. Но, несмотря на разницу в возрасте, между ними тут же проскочила искра.

Омрачал счастье влюбленных лишь официальный брак Андреева. Он был женат на актрисе Наталье Архангельской. Спустя месяц романа супруга отпустила артиста и дала ему развод. Хотя впоследствии она признавалась, что не держит зла на Селезневу, экранная Лида была уверена: ей придется ответить за чужую разбитую семью.

Так и вышло: в какой-то момент испытания как из рога изобилия посыпались на актрису. Из-за проблем с щитовидной железой ей пришлось перенести тяжелую операцию, на время она даже потеряла голос. На этот период наложилась невостребованность в кино. К счастью, постоянная реабилитация помогла звезде вернуться в профессию.