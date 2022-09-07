Увела «Буржуя» у коллеги: звезда «Сыщиков районного масштаба» раскрыла все карты

Об актрисе Любови Тихомировой ходят самые разные слухи. Больше всего публика любит разговоры о том, что артистка увела Валерия Николаева у Дарьи Поверенновой.

Звезда «Сыщиков районного масштаба» решила прокомментировать свои отношения с коллегой. Артистка поспешила уточнить, что Поверенновой не за что таить на нее обиду. Все потому, что с Николаевым, который запомнился зрителям по роли «Буржуя», Любовь и Дарья встречались в разное время.

При этом Тихомирова пролила свет на причину расставания с актером, который разбил сердце далеко не одной своей избраннице. Как пишет портал «Экспресс газета», знаменитость открыто заявила, что считает Николаева сухим, холодным и расчетливым человеком, который попросту использует женщин в своих интересах.

Сегодня артистка, пережившая развод с дирижером Ласло Долински, старается не вдаваться в подробности о личном. В социальных сетях она охотно рассказывает о своей творческой жизни, не забывая при этом радовать поклонников новыми фото и видео.