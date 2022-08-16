Уведут женатого: эти 3 женщины Зодиака разрушат чужую семью

"На чужом несчастье счастья не построишь", – гласит известное высказывание. Однако к народной мудрости прислушиваются далеко не все. По утверждению астрологов, представительницы некоторых знаков зодиака без всякий угрызений совести способны разрушить чужую семью. Ради того, чтобы заполучить понравившегося мужчину, они способны манипулировать, шантажировать, предавать. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге имеет репутацию главных разлучниц.

Близнецы

Девушки, появившиеся на свет под знаком Близнецов, не отличаются постоянством. Они легко и просто ныряют с головой в омут любовных отношений, но как только первоначальная страсть рассеется, начинают оглядываться по сторонам в поисках новой "жертвы". При этом Близняшку совершенно не волнует, что у объекта ее увлечения могут быть отношения или даже семья. Чтобы заполучить свое, представительница воздушного знака способна пуститься на самые разные уловки и хитрости, и неважно, что большинство из них будут не совсем честными.

Рано или поздно женщина-Близнецы добьется своего, в этом можно не сомневаться.

Лев

Львица – настоящая охотница, обладательница внушительной коллекции покоренных мужских сердец. Женщина, рожденная под этим знаком, от природы владеет мастерством соблазна, она способна подобрать верный ключ к любому представителю сильного пола и свести его с ума. В искусстве флирта Львице просто нет равных, рядом с ней каждый мужчина чувствует себя особенным и охотно поддается на ее уловки.

Если уроженка огненного знака кем-то заинтересуется всерьез, она приложит все усилия, чтобы заполучить этого мужчину.

То, что у избранника уже кто-то есть, Львицу уж точно не остановит, наоборот, раззадорит.

Козерог

Со стороны женщина-Козерог выглядит холодной, как тот самый айсберг из популярной песни. Однако под этой бесстрастной внешней оболочкой зачастую скрывается очень даже горячая натура.

Поэтому Козерог, почувствовав влечение к какому-то мужчине, задействует все свои методы, чтобы добиться его и получить в безраздельное пользование.

Если избранник женат или состоит в отношениях, уроженку земного знака это обстоятельство не остановит – упорства и целеустремленности ей не занимать. Она не отступит до тех пор, пока желанная победа не окажется за ней. И неважно, какой ценой она досталась.