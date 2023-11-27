Уважаемый, со стержнем: Кабаева наконец-то описала своего любимого мужчину

Алина Кабаева остается одной из самых скрытных знаменитостей. Она никогда не делится подробностями своих отношений, чем только подкрепляет слухи о романах с самыми влиятельными мужчинами. В одном из интервью спортсменка дала публике намек на личность своего избранника.

Последние тринадцать лет гимнастка не снимает обручальное кольцо. О личности ее супруга ничего не известно, как и о наличии у пары детей. В Сети ходят слухи, что в 2014 и 2019 году Кабаева родила избраннику детей, но сама Алина это никогда не подтверждала.

В разговоре с изданием Vogue олимпийская чемпионка приоткрыла завесу тайны, но только относительно характера избранника. Она рассказала, что воспитана в восточных традициях, поэтому считает, что женщине для счастья необходим надежный спутник жизни.

Какой бы сильной ни была женщина, самое главное — это опора на мужчину. Спортсменка категорически отрицает, то женщина может наслаждаться жизнью сама по себе.