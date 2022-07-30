Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уварова раскрыла истинное лицо Муравьевой: не такой ее представляли

Уварова раскрыла истинное лицо Муравьевой: не такой ее представляли

30 июля 2022 14:25
Уварова раскрыла истинное лицо Муравьевой: не такой ее представляли

Звезда «Не родись красивой» готова была умереть после встречи с актрисой.

После популярного сериала о Кате Пушкаревой современным зрителям Ирина Муравьева виделась очень доброй, заботливой и простодушной — такой же как и ее героиня.

Вероятно, такой же ее представляла Нелли Уварова, которая впервые встретилась с великой артисткой на съемках «Не родись красивой». Муравьева быстро спустила ее с небес на землю, о чем звезда рассказала в передаче «Мой герой»:

«И вот мы встречаемся на площадке, и мне говорят, что она будет играть мою маму, а Жигалов — папу. Я забежала в гримерку знакомиться и встряла в момент их встречи — они никогда не встречались на съемочной площадке — стала на эмоциях что-то говорить. На что Ирина Владимировна повернулась, очень строго, уничтожающе просто посмотрела на меня и сказала: "Деточка, возьмите себя в руки. Вы меня плохо знаете"».

В тот момент Уварова готова была умереть от стыда и хотела провалиться сквозь землю, но со временем она поняла, что Муравьева лишь играет в строгость, и это образ, держащий ее в тонусе.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Читать далее 31 июля 2022
Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Читать далее 31 июля 2022
Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли Читать далее 31 июля 2022
«К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян «К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян Читать далее 31 июля 2022
Простым россиянам не снилось: сколько получает самый богатый ребенок из «Голоса» Простым россиянам не снилось: сколько получает самый богатый ребенок из «Голоса» Читать далее 31 июля 2022
«Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии «Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии Читать далее 31 июля 2022
Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась Читать далее 31 июля 2022
Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Читать далее 31 июля 2022
Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Читать далее 31 июля 2022
Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Читать далее 31 июля 2022
Related video