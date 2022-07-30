Уварова раскрыла истинное лицо Муравьевой: не такой ее представляли

После популярного сериала о Кате Пушкаревой современным зрителям Ирина Муравьева виделась очень доброй, заботливой и простодушной — такой же как и ее героиня.

Вероятно, такой же ее представляла Нелли Уварова, которая впервые встретилась с великой артисткой на съемках «Не родись красивой». Муравьева быстро спустила ее с небес на землю, о чем звезда рассказала в передаче «Мой герой »:

«И вот мы встречаемся на площадке, и мне говорят, что она будет играть мою маму, а Жигалов — папу. Я забежала в гримерку знакомиться и встряла в момент их встречи — они никогда не встречались на съемочной площадке — стала на эмоциях что-то говорить. На что Ирина Владимировна повернулась, очень строго, уничтожающе просто посмотрела на меня и сказала: "Деточка, возьмите себя в руки. Вы меня плохо знаете"».

В тот момент Уварова готова была умереть от стыда и хотела провалиться сквозь землю, но со временем она поняла, что Муравьева лишь играет в строгость, и это образ, держащий ее в тонусе.