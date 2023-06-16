Утяжка уже не помогает: от былой красоты Кристины Агилеры не осталось и следа

Кристина Агилера покорила мировую публику в начале нулевых. В юности певица обладала феноменально стройной фигурой, но сегодня картина прямо противоположная.

Звезда уже много лет страдает от проблем с лишним весом. Впервые Агилера сильно поправилась после беременности. Это привело к физическим и психологическим проблемам. Но Кристина все-таки нашла в себе силы прийти в форму и сбросила 38 килограммов.

Поклонники ликовали и не могли налюбоваться на постройневшую Агилеру. Но радовались они недолго. Певица снова набрала вес и уже не смогла от него избавиться.

Сегодня 42-летняя звезда обладает необъятными формами: огромные бедра, непропорциональная грудь, толстая шея. Не спасает ситуацию даже утягивающий кожаный наряд, в котором Кристина недавно появилась на концерте.

Пользователи Сети не скрыли своих эмоций при виде артистки: «Какая она толстая!», «Почему Кристина перестала следить за собой?», «Она же не так давно была худой, что с ней случилось?»