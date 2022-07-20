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Киноафиша Статьи «Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех

«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех

20 июля 2022 11:16
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех

Певицу заподозрили в использовании фотошопа.

42-летняя Анна Семенович ранее уже заявляла поклонникам, что принимает себя и любит неидеальные пышные формы. Однако с каждым снимком в соцсетях она доказывает обратное, как считают ее подписчики. Так, на днях она решила блеснуть перед фолловерами в купальнике.

Певица показала кадр, сделанный на фоне зоны отдыха. Анна сидит на краю бассейна в темном слитном купальнике с акцентом на талии и в солнцезащитных очках. И некоторые интернет-пользователи подняли ее на смех.

«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех

«А можно купальник без фотошопа?», «И немножечко фотошопа», «Сколько тут фильтров», «Это же как себя нужно не любить и не принимать свое тело, чтобы утянуться фотошопом до невозможности», — отметили комментаторы.

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Напомним, Анну Семенович уже не первый раз упрекают в неумелом использовании ретуши. Летом она часто публикует снимки в купальниках, на которых заметны фильтры в районе обнаженных частей тела. Хейтеры уверены, что Семенович выделяет талию, вытягивает ноги и уменьшает объем бедер. Таким образом, она выглядит куда эффектнее, чем на самом деле.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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