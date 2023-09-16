«Утопила»: об этом жутком поступке Аллы Пугачевой стало известно только сейчас

Алла Пугачева за годы карьеры заработала не только любовь поклонников, но и могла оказывать влияние на своих коллег. К мнению прославленной певицы прислушивались и телевизионные продюсеры, и другие артисты. И нередко она пользовалась своей властью во вред другим музыкантам.

Так, по словам вдовы поэта Николая Зиновьева Елены Борзовой, Примадонна нередко «убирала» со сцены тех, кто не нравился ей. Артистка могла закончить карьеру неугодных артистов лишь парой звонков. Помогала она и своему четвертому мужу Филиппу Киркорову, когда была замужем за ним. Например, именно она, как уверена Борзова, закончила карьеру певца Игоря Демарина, ведь он был главным соперником ее супруга.