Утонула в роскоши: как сегодня живет молодящаяся вдова Кобзона (фото)

После смерти Иосифа Кобзона внимание публики приковано к его вдове Нелли Кобзон. Жена ныне покойного артиста обитает в загородном особняке, внутреннее убранство которого никого не оставит равнодушным.

Стиль дома современным уж точно не назовешь. Здесь можно увидеть огромное количество разномастных деталей интерьера в виде картин различных художников и массивной мебели из натурального дерева.

Кажется, будто это дом не эстрадного певца, а советского партийного деятеля. Несмотря на то, что особняк отделан дорого и качественно, многие интернет-пользователи невольно приходят к выводу о том, что в нем слишком много пафоса. Одним словом, вдова Кобзона утонула в роскоши.

Между тем Нелли в Сети критикуют еще и за то, что она якобы излишне молодится. Внешний вид вдовы вызывает немало пересудов, на что она, впрочем, предпочитает не обращать никакого внимания.