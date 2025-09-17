Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)

Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)

17 сентября 2025 20:32
Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)

Но на голодный желудок эту викторину лучше не проходить.

Советское кино — это настоящий пир для глаз и души. Особенно когда речь заходит о сценах с едой: от бабушкиных пирогов до ресторанных изысков, которые становились отдельными персонажами.

Порой именно эти кадры запоминаются ярче всего — ведь еда в кино всегда была символом уюта, радости и иногда даже драмы. Но сможете ли вы по одному только вкусному моменту вспомнить, из какого он фильма?

Проверим! Перед вами 5 кадров с аппетитными сценами из советской классики. Ваша задача — угадать, в каких картинах они появились. Желаем удачи!

Ранее мы писали: От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите Читать дальше 20 сентября 2025
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест) Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест) Читать дальше 19 сентября 2025
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми Читать дальше 19 сентября 2025
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) «По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Читать дальше 17 сентября 2025
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест) Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР Читать дальше 17 сентября 2025
Сантехник с приоритетами и мальчик-нарушитель: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кратким описаниям героев? (тест) Сантехник с приоритетами и мальчик-нарушитель: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кратким описаниям героев? (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест) От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест) Читать дальше 16 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше