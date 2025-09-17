Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)

Но на голодный желудок эту викторину лучше не проходить.

Советское кино — это настоящий пир для глаз и души. Особенно когда речь заходит о сценах с едой: от бабушкиных пирогов до ресторанных изысков, которые становились отдельными персонажами.

Порой именно эти кадры запоминаются ярче всего — ведь еда в кино всегда была символом уюта, радости и иногда даже драмы. Но сможете ли вы по одному только вкусному моменту вспомнить, из какого он фильма?

Проверим! Перед вами 5 кадров с аппетитными сценами из советской классики. Ваша задача — угадать, в каких картинах они появились. Желаем удачи!

