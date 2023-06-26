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Утиные губы на пол-лица: народ в шоке из-за свежего фото Пугачевой

26 июня 2023 20:45
Утиные губы на пол-лица: народ в шоке из-за свежего фото Пугачевой

Артистка внимательно следит за своей внешностью.

Алла Пугачева последние месяцы живет за границей. Певица со своей семьей обосновалась в Израиле и практически полностью минимизировала общение с публикой. При этом ее снимки все же появляются в социальных сетях коллег.

Так, недавно знаменитость стала гостьей концерта Максима Леонидова. По словам музыканта, Примадонна осталась в восторге от его выступления и даже сфотографировалась с ним после шоу.

Подписчики Леонидова не смогли не обсудить редкую фотографию Пугачевой. Как отметили поклонники, певица выглядит совершенно иначе, чем на недавних фотографиях. И причина этому кроется в косметологических процедурах. По мнению фанатов, Примадонна сделала себе губы и ряд других операций, которые заметно ее омолодили.

Утиные губы на пол-лица: народ в шоке из-за свежего фото Пугачевой

«Побывала у отличного хирурга», «Я не узнал Аллу Борисовну», «Не поняла сначала, что это Пугачева», — пишут пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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