Утиные губы на пол-лица: народ в шоке из-за свежего фото Пугачевой

Алла Пугачева последние месяцы живет за границей. Певица со своей семьей обосновалась в Израиле и практически полностью минимизировала общение с публикой. При этом ее снимки все же появляются в социальных сетях коллег.

Так, недавно знаменитость стала гостьей концерта Максима Леонидова. По словам музыканта, Примадонна осталась в восторге от его выступления и даже сфотографировалась с ним после шоу.

Подписчики Леонидова не смогли не обсудить редкую фотографию Пугачевой. Как отметили поклонники, певица выглядит совершенно иначе, чем на недавних фотографиях. И причина этому кроется в косметологических процедурах. По мнению фанатов, Примадонна сделала себе губы и ряд других операций, которые заметно ее омолодили.