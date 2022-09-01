Утерянная красота и сын Гарри Поттер: что стало с советским Аладдином

Дебютная главная роль в фильме 1966 года «Волшебная лампа Аладдина» мгновенно принесла 21-летнему Борису Быстрову известность. Необычная красота актера покорила сердца миллионов советских зрительниц: девочки-подростки вырезали его снимки из газет, а женщины постарше присылали кумиру письма. Но звездная болезнь сыграла с Быстровым злую шутку: стресс от внимания поклонников он начал глушить горячительными напитками, а после продолжил пагубную привычку из-за ушедшей в прошлое популярности.

Зависимость сказалась на внешности актера. Он располнел, а изящные черты лица стали грубыми. Режиссеры хотели видеть его в качестве юных героев, но советский Аладдин уже им не соответствовал. Дальнейшая его карьера складывалась лишь из эпизодических появлений в кино на втором плане.

От неудач в кадре Быстров перешел к озвучиванию иностранных картин и мультфильмов. И тут его ждал большой успех: за 40 лет работы актер подарил свой голос почти 500 героям. Он озвучивал дворецкого Альфреда в «Темном рыцаре», профессора Бранда в «Интерстелларе», а также большинство мужских персонажей в «Футураме» и «Симпсонах».

Его сын Николай, родившийся в 1989 году, тоже стал актером дубляжа. Его голосом в русском переводе разговаривал Гарри Поттер во всех фильмах серии, кроме самого первого. А в «Гарри Поттере и философском камне» Николай озвучивал Драко Малфоя.