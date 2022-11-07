Утерла всем нос даже после смерти: вы точно не знали этого о королеве Елизавете II

Она была самой богатой королевой, не обладая при этом никакой политической властью.

Елизавета II правила Великобританией рекордные 70 лет, вплоть до своей кончины 8 сентября 2022 года. Елизавета прожила невероятно долгую и насыщенную жизнь и побила множество рекордов. Она была символом Великобритании и властительницей еще 15 независимых государств, хотя британские монархи давно не влияют на политику.

Елизавета II была номинально старейшей участницей Второй мировой войны, не вышедшей в отставку. На фронте будущая королева не воевала, но в 1945 году Елизавета начала военную службу и 5 месяцев проходила курсы механика-водителя санитарного автомобиля.

Королева Великобритании также была одной из самых богатых монарших особ в мире – ее состояние насчитывало 94,8 млрд долларов и включало земельные владения, замки, ювелирные украшения и произведения искусства.

В 2007 году Елизавета II установила еще один рекорд – ее 60-летний брак с Филиппом, герцогом Эдинбургским, был самым длительным среди правящих монархов Британии. Также королеву чаще других ныне живущих монархов показывали в кино, в театре и чеканили еще изображение на монетах.