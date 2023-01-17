Утерла нос злопыхателям: вы обомлеете при виде Саши из проекта «Взвешенные и счастливые»

Александра Мостовенко стала известна на всю страну в 2013 году. Она в компании свой мамы Евгении приняла участие в шоу «Взвешенные и счастливые»: обе планировали избавиться от лишних килограммов. Однако ни одной из них не удалось победить в шоу.

За время проекта Саша и Евгения похудели, но недостаточно. После шоу они продолжили жить как раньше, но неожиданно на 45-м году жизни скончалась мать Саши, что стало для нее большим ударом.

Чтобы справиться с утратой, девушка начала заниматься спортом и худеть. Физические нагрузки помогали ей найти утешение, поэтому она все чаще оказывалась у тренажеров. В итоге Саше удалось полностью преобразиться.

Сегодня в девушке пользователи Сети уже не узнают ту самую Сашу, которая страдала от лишних килограммов. Она активно следит за собой, соблюдает диеты и не пропускает тренировки, рассказывая о своих успехах в социальных сетях. А внимательные подписчики не скупятся на комплименты, расхваливая ее и ее новую внешность.