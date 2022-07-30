Утерла нос Узерли: Климову показали в образе Хюррем-султан

Большинству телезрителей Хюррем-султан запомнилась в исполнении Мерьем Узерли и Вахиде Перчин, сыгравшей султаншу в преклонном возрасте. Еще одной турецкой актрисой, воплотившей роль Роксоланы, была Гюльбен Эрген в предшественнике «Великолепного века».

Реакция зрителей на всех трех звезд разнилась, однако многие хотели увидеть в этой роли славянку, коей реальная Хюррем, если верить историческим справкам, была.

С этой задачей справился канал «Киноджем », на котором образ султанши примерили на Екатерину Климову. Артистка сыграла не в одном историческом проекте, а потому достоверно смотрится как в европейском платье 19-го века, так и в наряде времен османской империи.

По мнению пользователей Сети, в красоте Екатерина не уступает Мерьем, а то и превосходит ее, однако отечественной актрисе не хватает жесткости и властности во взгляде, что сделало Хюррем в исполнении Узерли такой запоминающейся.