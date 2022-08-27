Утерла нос соперницам одним кадром: фанаты опешили при виде Фахрие Эвджен после слухов о разводе

Фахрие Эвджен не комментирует слухи о разладе в отношениях с мужем — известным актером Бураком Озчивитом. Вместо того, чтобы вдаваться в подробности о личном, актриса решила утереть нос соперницам одним кадром.

В своих социальных сетях звезда сериала «Королек — птичка певчая» оставила пикантную публикацию. Фанаты опешили при виде Эвджен, которая показалась перед ними в черном бикини. При этом артистка не стала скрывать свой округлившийся животик. Известно, что звездные супруги ждут появления на свет второго ребенка.

В комментариях под постом интернет-пользователи засыпали артистку комплиментами. «Красивая, роскошная», «Богиня Фахрие! Самая красивая актриса Турции», — отметили фанаты. Озчивит же оставлять красноречивые послания своей супруге не стал: актер ограничился одним только лайком.

Добавим, что слухи о разводе супругов появились после того, как звезда сериала «Черная любовь» побывал в России. В Москве Озчивит не стал отказываться от встреч и совместных селфи с поклонницами, чем навлек на себя гнев Эвджен, которая известна своим ревнивым характером.