Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Утерла нос Киркорову: правда об элитной гардеробной Собчак вышла наружу

Утерла нос Киркорову: правда об элитной гардеробной Собчак вышла наружу

11 июля 2022 12:10
Утерла нос Киркорову: правда об элитной гардеробной Собчак вышла наружу

Журналистка отвела под вещи целый этаж.

Несколько лет назад во время интервью с Филиппом Киркоровым Ксения Собчак восхищалась его внушительной гардеробной. Три огромные комнаты были доверху заполнены вручную расшитыми пиджаками и сотнями пар обуви, что особенно удивило журналистку. Но теперь у нее появился шанс утереть нос певцу.

В новом доме Ксении, ремонт в котором как раз заканчивается, гардеробная будет не менее элитной. Под хранение модных образов Собчак отвела весь цокольный этаж особняка — там разместятся большое и малое помещения гардеробной, а также особый отсек для шуб. В последнем предполагается всегда поддерживать определенные параметры температуры и влажности, чтобы коллекция меховых манто журналистки не повредилась, передает Telegram-канал «НеМалахов.Сливки».

Шикарный дом Ксении в элитном поселке «Горки-8» сейчас находится на этапе дизайна внутренних интерьеров. Кроме места под гардеробную, она уже предусмотрела там полноценный винный погреб и зону для СПА-процедур.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video