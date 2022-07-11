Утерла нос Киркорову: правда об элитной гардеробной Собчак вышла наружу

Несколько лет назад во время интервью с Филиппом Киркоровым Ксения Собчак восхищалась его внушительной гардеробной. Три огромные комнаты были доверху заполнены вручную расшитыми пиджаками и сотнями пар обуви, что особенно удивило журналистку. Но теперь у нее появился шанс утереть нос певцу.

В новом доме Ксении, ремонт в котором как раз заканчивается, гардеробная будет не менее элитной. Под хранение модных образов Собчак отвела весь цокольный этаж особняка — там разместятся большое и малое помещения гардеробной, а также особый отсек для шуб. В последнем предполагается всегда поддерживать определенные параметры температуры и влажности, чтобы коллекция меховых манто журналистки не повредилась, передает Telegram-канал «НеМалахов.Сливки ».

Шикарный дом Ксении в элитном поселке «Горки-8» сейчас находится на этапе дизайна внутренних интерьеров. Кроме места под гардеробную, она уже предусмотрела там полноценный винный погреб и зону для СПА-процедур.