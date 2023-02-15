Утерла нос хейтерам: выходка 53-летней Дженнифер Лопес шокировала народ

Дженнифер Лопес не смогла остаться в стороне от грязных слухов о своей жизни. На этот раз домыслы общественности коснулись самого дорогого — семьи известной исполнительницы.

Недоброжелатели уверены, что звезда вот-вот разведется со своим мужем Беном Аффлеком. Актер спровоцировал эти разговоры тем, что выглядел слишком несчастным рядом с женой во время церемонии «Грэмми». При этом дело дошло до публичного выяснения отношений — Лопес сделала замечание супругу, на которое тот поспешил ответить.

Теперь интернет-пользователи просят Аффлека во время очередного выхода в свет с женой моргнуть два раза, чтобы сообщить всем, что он находится в заложниках. Артистка же решила утереть нос всем хейтерам неожиданной выходкой, шокировавшей народ.

Знаменитость и ее возлюбленный сделали парные татуировки, на которых изображены стрелы и их имена. Тем самым супруги решили доказать злопыхателям, что, вопреки их пересудам, намерены жить долго и счастливо.