Утерла нос бывшему: только посмотрите на молодого любовника Моники Беллуччи

Развод красавицы Моники Беллуччи и Венсана Касселя вызвал в свое время резонанс. Причина их расставания оказалась весьма банальной — актер увлекся другой женщиной. Его новой пассией стала модель Тина Кунаки, которая младше Касселя на 31 год!

После громкого развода Беллуччи ушла в тень и не афишировала подробности своей личной жизни. Но однажды актрису застали в объятьях некого Николаса Лефевра, известного в узких кругах художника. Импозантный красавец оказался младше актрисы на 18 лет, но это не помешало паре начать страстные отношения.

Беллуччи и Лефевр часто посещали разные мероприятия, а папарацци то и дело «ловили» их целующимися и обнимающимися. Оба выглядели очень счастливыми, однако через два года их роман прекратился, к огромному сожалению поклонников Моники.

Причину расставания Беллуччи не называла, и с тех пор она держит свою личную жизнь под замком. Тем не менее месть бывшему удалась — Моника продемонстрировала, что готова разбивать мужские сердца в любом возрасте.