Утерла нос бывшему: как Степаненко наживается на разводе с Петросяном

После развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна прошло уже четыре года. И если первое время знаменитости старались не давать выступления и были заняты только разводом, то теперь активно восстанавливают свою концертную деятельность и представляют новые программы. Однако Степаненко, как оказалось, может похвастаться большим успехом, чем ее бывший муж.

Дело в том, что зрительницы чувствуют симпатию к юмористке, ведь именно Петросян бросил ее ради молодой избранницы. Поэтому они готовы не только послушать шутки, связанные с этой ситуацией, но и поддержать артистку рублем.

«Степаненко зрителям жалко. Из-за сопереживания они идут к ней на концерт», — рассказывает организатор концертов Сергей Лавров в беседе с порталом Prozvezd.info.

При этом к Петросяну даже часть поклонников чувствует антипатию. Зрители больше не готовы ходить на его выступления как раз из-за новых отношений с Татьяной Брухуновой.