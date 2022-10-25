Утаить не удалось: стоимость заграничного особняка Малинина вызовет оторопь

Несколько лет назад Александр Малинин удивил поклонников, купив дом в Италии. Они с супругой Эммой приобрели особняк в Тоскане, где теперь регулярно проводят время. Как оказалось, музыкант потратил на недвижимость весьма большую сумму.

Дело в том, что этот регион Италии всегда был одним из самых популярных. Поэтому цены на недвижимость были высокими, а в последние годы выросли еще сильнее, так как заметно увеличился спрос. И, по словам риелтора Татьяны Вавиловой, из-за этого артист мог потратить около 300 тысяч евро на свой дом.

«Сейчас дома там стоят 330 тысяч евро, а лет пять назад были по 240 примерно», — рассказывает эксперт в беседе с порталом Blitz+.

При этом сам Малинин старается не рассказывать о своем жилье. Судя по редким публикациям, в доме есть три террасы, а сам он находится недалеко от побережья.