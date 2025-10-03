«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)

Есть в старом советском кино особая магия — оно создавало не просто персонажей, а типажи. Узнаваемые, как старые друзья. И часто самым красноречивым элементом такого образа были даже не слова, а одна небольшая, но выразительная деталь.

Присмотритесь к этим лицам. Запоминающиеся черты, пронзительный взгляд... и, конечно, те самые усы, которые стали неотъемлемой частью их экранной легенды. Без них герой был бы уже совсем другим.

Попробуйте узнать фильм лишь по одному такому кадру. Сможете ли вы угадать историю, которая скрывается за этим портретом?

