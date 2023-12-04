Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уступает Курниковой во всем: Иглесиас на глазах у толпы изменил любимой с этой женщиной

Уступает Курниковой во всем: Иглесиас на глазах у толпы изменил любимой с этой женщиной

4 декабря 2023 06:45
Уступает Курниковой во всем: Иглесиас на глазах у толпы изменил любимой с этой женщиной

Ни стыда, ни совести.

Энрике Иглесиас умеет совмещать приятное с полезным. Музыкант часто гастролирует по Европе. И поклонницы артиста получают доступ не только к его живому пению, но и к подтянутому телу.

Певец постоянно позволяет себе распускать руки на концертах. Разумеется, фанатки за это на него не в обиде. Девушки охотно падают в объятья звезды, в слезах умоляя забрать их с собой. Часто происходящее попадает на видео. Один из таких роликов законной жене сердцееда лучше не видеть.

Напрочь забыв о том, что дома его ждет сама Анна Курникова, знойный испанец прижал к себе и поцеловал одну из почитательниц его творчества. На глазах у изумленной толпы Иглесиас изменил матери своих детей с женщиной, которая уступает ей абсолютно во всем.

Постыдную выходку исполнитель не посчитал большим грехом и даже похвастался в Сети своим успехом у противоположного пола. Интернет-пользователи недоумевают, зачем Энрике сам публикует подобный контент в своем блоге, ведь теннисистке вряд ли подобные игрища придутся по душе.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше