Уступает Курниковой во всем: Иглесиас на глазах у толпы изменил любимой с этой женщиной

Энрике Иглесиас умеет совмещать приятное с полезным. Музыкант часто гастролирует по Европе. И поклонницы артиста получают доступ не только к его живому пению, но и к подтянутому телу.

Певец постоянно позволяет себе распускать руки на концертах. Разумеется, фанатки за это на него не в обиде. Девушки охотно падают в объятья звезды, в слезах умоляя забрать их с собой. Часто происходящее попадает на видео. Один из таких роликов законной жене сердцееда лучше не видеть.

Напрочь забыв о том, что дома его ждет сама Анна Курникова, знойный испанец прижал к себе и поцеловал одну из почитательниц его творчества. На глазах у изумленной толпы Иглесиас изменил матери своих детей с женщиной, которая уступает ей абсолютно во всем.

Постыдную выходку исполнитель не посчитал большим грехом и даже похвастался в Сети своим успехом у противоположного пола. Интернет-пользователи недоумевают, зачем Энрике сам публикует подобный контент в своем блоге, ведь теннисистке вряд ли подобные игрища придутся по душе.