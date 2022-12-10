«Устроили пожар, пострадали люди»: Пресняков не сдержал эмоций после громких обвинений

В соцсетях распространяется видео, на котором автор рассказывает, что Никита Пресняков в компании Никиты Малинина и Стефании Маликовой подожгли замок Аллы Пугачевой. Якобы сгорело три этажа дома, а также погибли двое соседей звезды. Пресняков жестко отреагировал на грязные слухи.

«Этот автор обвинил меня, что я с Никитой Малининым (видел парня один раз на ток-шоу) и Стефанией Маликовой (никогда вживую ее не видел) тусили в замке у сами знаете кого и устроили пожар, пострадали люди. Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве, сижу дома, стримлю, да на студии с театром пропадаю. Я не собираюсь оправдываться перед хейтерами», — рассказал исполнитель.

Никита Пресняков подчеркнул, что бережно относится к семейному имуществу и вкладывает немало денег в ремонт дачи Примадонны.