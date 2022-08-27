Устроила скандальную свадьбу ради выгоды: Дженнифер Лопес вывели на чистую воду

В Сети считают, что церемония может быть для звезды не последней.

В минувшие выходные Дженнифер Лопес снова вышла замуж. Официальное бракосочетание с Беном Аффлеком прошло в Лас-Вегасе в июле очень скромно, после чего молодожены отправились в медовый месяц. Уже там, удаленно, Дженнифер начала планировать отдельную пышную свадебную церемонию для друзей и близких.

Праздник состоялся в семейном особняке Аффлека в Джорджии. Только услуги известного организатора могли обойтись Дженнифер в 25 млн долларов. А общая сумма всего мероприятия и вовсе представляется заоблачной. Но в Сети считают, что и на этом Лопес не остановится, ведь такое внимание ей просто выгодно.

«Высокий профессионализм в организации всяких шоу позволят Дженнифер еще много раз напомнить всем о своем новом статусе», — предположила Лена Миро в ЖЖ.

Блогер спрогнозировала появление свадебного клипа или сингла, многочисленных интервью в глянце и даже сценария для романтической комедии, в которых часто появлялась Лопес. Пока же в связи со свадьбой знаменитостей обсуждаются лишь скандалы.

Церемония сразу обернулась проблемами: сначала мать Бена получила сильный порез, затем под угрозой была доставка свадебного платья от Ralph Lauren. Позже папарацци заметили, что одного из гостей с праздника увезли на скорой. А затем западные репортеры выяснили, что особняк, который Бен и Дженнифер выбрали для церемонии, имеет мрачную историю: предок актера был жестоким рабовладельцем.