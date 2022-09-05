Устроила кладбище на детской площадке: такого от Варлей народ не ожидал

Наталья Варлей никогда не скрывала огромной любви к кошкам. Актриса так и не обрела личное счастье ни с одним из своих супругов, поэтому несколько лет назад начала обзаводиться хвостатыми питомцами. Причем временами в трехкомнатной квартире звезды на Новом Арбате могло находиться до 20 любимцев. Некоторых Варлей брала на передержку, помогая пристраивать брошенных животных. Собственных питомцев у актрисы насчитывалось 12. Были среди них и кошки с необычными именами. Например, Зарплату, Стипендию и Пенсию даже занесли в специальный список редкостей.

Но затем в жизни Варлей случилась трагедия: сразу шестеро из ее любимцев трагически погибли. Одного кота загрызла бездомная собака, а пятеро других отравились ядом, который разбросали во дворе соседи для борьбы с грызунами. Актриса тяжело переживала утрату, но не стала обращаться в специальные службы, помогающие с захоронением кошек и собак. Вместо этого она попросила младшего сына Александра похоронить животных прямо во дворе. Импровизированное кладбище они устроили на детской площадке, чем шокировали местных жителей, сообщает «Экспресс газета».