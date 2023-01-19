Устроил скандал из-за еды: стюардесса раскрыла россиянам глаза на Николаева

Не секрет, что поведение некоторых звезд отечественной эстрады оставляет желать лучшего. Когда они после глянцевого мира шоу-бизнеса сталкиваются с реальностью, их манеры и чересчур требовательный характер шокируют обычных людей.

Игорь Николаев тоже разрушил свой образ и разочаровал поклонников. На сцене певец всегда ведет себя спокойно и уравновешенно. А громких скандалов с его участием практически нет. Однако о его настоящей личности рассказала одна из бывших стюардесс.

Девушке нередко приходилось работать во время рейсов, которыми летал знаменитый исполнитель, и она всегда замечала его высокомерное отношение к людям. Один раз ей самой пришлось столкнуться с капризом звезды. В интервью изданию «Ридус» бывшая бортпроводница рассказала, как подала Николаеву завтрак. Размер трапезы возмутил артиста, и он заявил: «Что вы мне предлагаете? Я специально не завтракал, а тут такая маленькая порция. Заберите это».